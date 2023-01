PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Montag im Plus geschlossen. Auch die europäischen Leitbörsen absolvierten überwiegend einen freundlichen Wochenauftakt. Der US-Börsenfeiertag "Martin Luther King Day" lähmte aber international etwas das Handelsgeschehen.

Der tschechische PX beendete den Tag mit einem Anstieg um 0,6 Prozent auf 1277,52 Punkte. Überwiegend zulegen konnten in Prag die schwergewichteten Banken. Die Aktionäre der Erste Group verbuchten ein Plus von 1,2 Prozent. Komercni Banka steigerten sich um 1,6 Prozent. Moneta Money Bank verbilligten sich hingegen um 0,3 Prozent.

Der ungarische Bux schloss mit einem Plus von 1,14 Prozent und 46 621,13 Punkten. Die Titel der OTP Bank legten um 1,7 Prozent zu und waren mit Abstand umsatzstärkster Wert zum Wochenstart.

In Warschau gewann der Wig-20 0,50 Prozent auf 1933,08 Punkte. Der breiter gefasste WIG stieg um 0,49 Prozent auf 61 867,14 Zähler. Auch am polnischen Aktienmarkt standen die Aktien von Banken auf den Einkaufslisten der Anleger weit oben. Die Titel von PKO Bank gewannen 1,4 Prozent. Bei der Bank Pekao gab es ein Plus von 0,8 Prozent zu sehen. Beide Werte waren unter den drei umsatzstärksten Aktien.

Nach oben ging es auch in Moskau. Der russische RTS-Index kletterte um 1,21 Prozent auf 1022,65 Punkte./ste/ger/APA/edh/stw

AT0000652011, CZ0008019106, HU0000061726, RU000A0JPEB3, XC0009698371, PL9999999375