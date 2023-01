The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.01.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.01.2023



ISIN Name

CA74273V1067 PROBE METALS

DE000A3KYMQ2 EQONEX INVEST.PROD. OEND

IE00BLCH4S17 HANETF-ICLIMA S.ENER. DLA

NO0010886013 GNP ENERGY AS NK 1

US68276W4006 META DATA SPONS.ADR/1000

