Der erste Charakter seiner Art der Magierklasse kombiniert einzigartige Sternbilder, um Schaden anzurichten oder Verbündete zu unterstützen

Letzte Woche hat das kostenlose mobile MMORPG MapleStory M von Nexon mit der Veröffentlichung seines ersten Originalcharakters, Sia Astelle, ein himmlisches Wesen in die Maple World entsendet. Diese brandneue Sternenwächterin (Magierklasse) war noch nie in anderen globalen Versionen von MapleStory zu finden, und auch in anderen Versionen von MapleStory M war der Charakter noch nie verfügbar.

Sia Astelle ist die Hüterin von Oort, der Heimat der himmlischen Sternenwelt. Ihre erste Pflicht besteht darin, dem Kosmos zu dienen und die Sterne auf ihrem vorbestimmten Weg zu begleiten. Nach einer Reihe seltsamer Ereignisse ist Sia gezwungen, ihr beschauliches Leben auf Oort hinter sich zu lassen, und gelangt schließlich nach Maple World.

Neben dem neuen Sternenwächter-Charakter bietet das neueste Update von MapleStory M eine Fülle von Verbesserungen und Ereignissen, um das neue Jahr zu feiern, darunter die Erhöhung der maximalen EXP-Statistiken von 250 auf 300 %, Verbesserungen an der Necro-Ausrüstung für das Endgame von MapleStory M, Voreinstellungen für Skills und mehr.

Während des Spiels als Sia Astelle können mobile Mapler außerdem von Bonusbelohnungen und Events profitieren:

Pre-creation Reward (11. Januar nach der Wartung bis 25. Januar): Eine Belohnung für Spieler, die am "Sia Astelle Pre-Creation Event" teilgenommen haben.

Growth Mission Event (11. Januar nach der Wartung bis 12. Februar): Belohnungen für Sia nach Erreichen einer bestimmten Stufe und Abschluss bestimmter Missionen..

Mega Burning Plus Event (11. Januar nach der Wartung bis 12. Februar): Sia erhält jedes Mal 2 zusätzliche Stufen, wenn der Charakter aufsteigt.

Grow with Sia Astelle Event (11. Januar nach der Wartung bis 12. Februar): Belohnungen und EXP werden einem anderen ausgewählten Spielercharakter gewährt, wenn Sia aufsteigt.

Auch andere feierliche Veranstaltungen tragen dazu bei, das neue Jahr in Maple World einzuläuten:

Neujahrs-Ereignis: "I Just Wanted to Have a Fulfilling Year, but Being Hero Is Too Much!" (11. Januar bis 22. Februar): Die Spieler müssen in einer Reihe von Minispielen die Welt retten, indem sie verschiedene Aufgaben erfüllen, wie z. B. Essen ausliefern, Münzen bei der Jagd sammeln und auf Bäume klettern, um Hindernissen auszuweichen. Die Spieler können Lord Pixrog auch in einem Boss-Kampf besiegen und erhalten dafür Belohnungen, die von der Anzahl der Teilnehmer abhängen.

2023 Happy New Year! Event (18. Januar bis 1. Februar): Die Spieler können rote Glücksumschläge mit 2023 Spezialenergie öffnen, die sie durch die Jagd erhalten haben.

2023 Lunar New Year 14-day Login Event (18. Januar bis 8. Februar): Spieler können sich 14 Tage in Folge bei MapleStory M einloggen, um Belohnungen zu verdienen.

Besuche die Welt von MapleStory M und erlebe das kosmische Wunder von Sia Astelle. Um mehr über MapleStory M, zu erfahren, besuche den App Store oder den Google Play Storeund folge @PlayMapleMauf Twitter, um die neuesten Updates zu erhalten.

Über MapleStory M https://maplestorym.nexon.com/

MapleStory M, das am 24. Juli 2018 weltweit eingeführt wurde, bringt die nostalgische Welt des Side-Scrolling-MMORPG MapleStory auf Mobilgeräte und bietet die gleichen unzähligen Anpassungsmöglichkeiten, immersiven Storylines und epischen Boss-Raids, die Fans von der legendäre Reihe erwarten. MapleStory M erreichte schnell 10 Millionen Downloads innerhalb von 100 Tagen nach der weltweiten Markteinführung und feierte 2022 sein 4-jähriges Jubiläum mit 16 Millionen Downloads weltweit.

Über Nexon America Inc. https://www.nexon.com/

Nexon America Inc. wurde 2006 gegründet und bietet herausragende Kompetenz im Bereich kostenloser Online-Spiele und Live-Support. Dabei werden die Stärken von NEXON Co., Ltd. ("Nexon") genutzt und für ein speziell westliches Publikum eingesetzt. Nexon America unterhält seit mehr als einem Jahrzehnt durchweg legendäre Franchise-Systeme wie MapleStory und Mabinogi, die Rekorde brechen und Spieler fesseln. Mit neuen Projekten am Horizont behält Nexon America den Pionier- und Innovationsgeist seiner Muttergesellschaft bei, indem es den Player-First-Ansatz anwendet und gleichzeitig die bestmöglichen Spielerlebnisse für den westlichen Markt entwickelt.

