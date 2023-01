NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Westwing nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Die starke Kostenkontrolle in Verbindung mit einer guten Liquidität stimme ihn zuversichtlich, dass der Online-Möbelhändler auf dem richtigen Weg sei, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/stw



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2023 / 13:30 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2023 / 13:30 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2N4H07

WESTWING GROUP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de