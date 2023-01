Swissmedic erteilt Linnea eine Betäubungsmittellizenz. Dies erlaubt es dem Unternehmen, als eines der ersten Unternehmen GMP-zertifizierte aktive pharmazeutische Wirkstoffe mit hohem THC-Gehalt zu produzieren und zu exportieren

RIAZZINO, Schweiz, Jan. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Linnea SA (https://www.linnea.ch/) ("Linnea" oder "das Unternehmen"), ein führender Arzneimittelhersteller mit über 40 Jahren Erfahrung, hat Ende 2022 eine Betäubungsmittelzulassung von Swissmedic erhalten. Es ist nun eines der ersten Unternehmen in der Schweiz, das aktive pharmazeutische Wirkstoffe mit hohem THC-Gehalt herstellen und exportieren kann. Das Unternehmen wird 2023 als eines der ersten Schweizer Unternehmen mit der Produktion von GMP-zertifizierten aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen mit hohem THC-Gehalt beginnen.



An der Spitze dieser bahnbrechenden Lizenzierung steht Linnea Cannabinoids, ein Projekt der Linnea SA. Linnea Cannabinoids hat sich zum Ziel gesetzt, die hochwertigsten pharmazeutischen Cannabinoid-Inhaltsstoffe herzustellen und die Forschung und Innovation in der globalen Branche voranzutreiben.

Der Erhalt einer Betäubungsmittellizenz wird es Linnea ermöglichen, ihre standardisierten und innovativen aktiven pharmazeutischen Wirkstoffe mit hohem THC-Gehalt überall in die Welt zu exportieren, wo die Einfuhr dieser Produkte legal ist. Die Nachfrage nach GMP-zertifiziertem Cannabis in pharmazeutischer Qualität ist größer denn je. Mit dieser Lizenz wird Linnea in der Lage sein, die Nachfrage von Kunden und Patienten weltweit zu befriedigen.

"Wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir in der Schweiz eine Betäubungsmittellizenz erhalten haben. Dies eröffnet Linnea Cannabinoids und unseren Kunden viele neue Geschäftsmöglichkeiten", so Susanne Caspar, CEO von Linnea SA. "Qualitativ hochwertige Cannabinoid-Inhaltsstoffe sind für die Herstellung pharmazeutischer Produkte, die Patienten benötigen, von entscheidender Bedeutung, und wir freuen uns darauf, unser Fachwissen in diese Bemühungen einzubringen. Wir freuen uns auf die Möglichkeiten, die sich uns dadurch bieten, neue Partnerschaften einzugehen und weiterhin Innovationen in der Branche voranzutreiben."

Zu Beginn des neuen Jahres erweitert die Linnea SA ihr Portfolio und stellt ihre pharmazeutischen Cannabinoid-Produkte einem breiteren globalen Publikum vor. Sie können Linnea hier (https://www.linneacannabis.ch/) online finden und hier (https://www.linnea.ch/contact-us/) kontaktieren.

Über Linnea Cannabinoids:

Linnea liefert seit über 40 Jahren hochwertige pflanzliche Inhaltsstoffe zur Verwendung in der Pharma-, Kosmetik- und Nahrungsergänzungsindustrie. Nachdem das Unternehmen 2016 in die Cannabis- und Cannabinoidindustrie expandiert sind, hat es dazu beigetragen, den Weg für Forschung, Standardisierung und ein pharmazeutisches Qualitätsniveau für diese aufstrebende globale Branche zu ebnen.

