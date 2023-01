Hsinchu (ots/PRNewswire) -In den letzten Jahren sind die Geschäftsziele von Unternehmen weltweit über die Gewinnerzielung hinausgegangen. Die Einbeziehung des ESG-Gedankens (Environmental, Social, and Governance / Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und des Erreichens von Netto-Null in die Geschäftsziele hat erheblich an Bedeutung gewonnen. Somit steigt die Akzeptanz von ESG. ICP DAS, ein alteingesessenes Unternehmen, unterstützt Unternehmen dabei, sich auf den Weg zu ESG und Netto-Null zu begeben. Es erzielt zudem greifbare Ergebnisse bei der Energieeffizienz und konnte unlängst die jährliche Produktionskapazität eines Werks um 28 % steigern.Im Bereich von ESG und Nachhaltigkeit sind Daten die Antwort für Unternehmen. ICP DAS - ein Anbieter von industrieller Automatisierungstechnik mit umfassender Erfahrung - unterstützt Unternehmen bei der Messung, Übertragung und Visualisierung von Daten, um Erkenntnisse für die vorbeugende Wartung und vorausschauende Diagnosen zu erhalten. Mit einem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen, einschließlich IIoT-Steuerungen, Sensoren, Software, dezentralen E/A-Modulen und -Einheiten, industriellen Kommunikationsgeräten, Stromzählern und Zubehör, IT/OT-Konvergenzdiensten und maßgeschneiderten Lösungen, definiert ICP DAS den ESG-Ansatz des Kunden, um Energie zu sparen und den Kohlenstoffausstoß zu verringern.ICP DAS unterstützt Fabriken bei ESG-Projekten, und unser Portfolio umfasst lokale und internationale Unternehmen aus allen Branchen. Da etwa 70 % der gesamten Treibhausgasemissionen auf die Stromerzeugung entfallen, sind Energiemessung und -effizienz für Unternehmen, die ESG-Prinzipien anwenden, von entscheidender Bedeutung.ICP DAS hat einmal einen Kunden bei der Digitalisierung einer Palmölmühle in Thailand unterstützt. Unser Expertenteam schlug den Einsatz von dreiphasigen intelligenten Stromzählern (PM-3133-360P) vor, um zuverlässige und präzise Daten über den Stromverbrauch der Motoren der Ölpressen zu erhalten. Die Daten werden dabei über ein Fernbedienungsterminal von Modbus an den IIoT-Strommesserkonzentrator (PMC-5231) übertragen, gespeichert und logisch berechnet, bevor sie über das TCP-Protokoll von Modbus an das SCADA-System gesendet werden.Eine einzigartige Funktion des PMC-5231 von ICP DAS ermöglicht die automatische Erstellung von Stromverbrauchsberichten. Das Personal kann anhand der täglichen, wöchentlichen und monatlichen Berichte die zugrundeliegenden Probleme erkennen und bewerten, um die vorbeugende Wartung und die Gesamtanlageneffektivität zu verbessern. Indem Echtzeit-Energiedaten digitalisiert werden, wird es möglich, Energieeffizienz zu erreichen. Wir konnten so die Produktionskapazität des Werks um 28 % pro Jahr steigern - ein deutliches und greifbares Ergebnis.Leistungsstarke IoT-Software ist unerlässlich, um die ESG-Leistung zu steigern. IoTstar von ICP DAS ermöglicht den Aufbau eines IoT-Cloud-Systems und die Konnektivität unserer WISE/PMC/PMD-Controller. Die Software bietet fünf Kerndienste - Fernzugriff und -wartung, Sensordatenerfassung und -speicherung, Dashboard, Berichte und Bot-Services.ICP DAS hat einmal einem führenden Technologievertrieb und -lieferanten in Indien bei der Datenvisualisierung von 250 Wasserversorgungssystemen geholfen. Zuvor mussten die Mitarbeiter Sensordaten, die von weit verteilten programmierbaren Logik-Controllern vor Ort gesammelt wurden, manuell erfassen, was sehr aufwändig war. Daher entschied sich der Kunde, unseren IIoT Edge Controller WISE-5231M-4GE an allen Standorten einer Stadt zu installieren, um die Daten über 4G an den IoTstar zur Echtzeitüberwachung in der Leitstelle zu übertragen. Da häufige Vor-Ort-Prüfungen nicht mehr erforderlich sind, spart dies Arbeitskosten und reduziert den CO2-Fußabdruck des Unternehmens, der durch den Transport entsteht.Bei ICP DAS schlagen wir optimierte Lösungen vor und setzen sie in die Tat um. Unsere robusten und vertrauenswürdigen Produkte für die industrielle Automatisierung und unser 30-jähriges Fachwissen ermöglichen es unseren Kunden, Probleme zu lösen und dem Erreichen von Netto-Null einen Schritt näher zu kommen. Gemeinsam mit den Unternehmen tragen wir dazu bei, einen lebenswerten Planeten zu bewahren.Informationen zu ICP DASICP DAS wurde 1993 gegründet und konzentriert sich auf die Innovation und Verbesserung von industriellen Automatisierungstechnologien. 30 Jahre Erfahrung auf dem globalen Industriemarkt ermöglichen es dem Unternehmen, eine führende Position unter den Anbietern von Lösungen für Industrie 4.0 und das industrielle Internet der Dinge (IIoT) einzunehmen.