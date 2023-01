Der Stern Gaia 17bpp war eine lange Zeit nicht als der hellste Stern am Himmel bekannt. Nach sieben Jahren wurde der Himmelskörper plötzlich richtig hell. Wissenschaftlich ist das ein seltenes Phänomen. Aus diesem Grund leuchtete er nicht so hell, wie es eigentlich möglich war. Im Jahr 2019 ereignete sich dann ein seltenes Phänomen: Die Staubschicht verschwand und der Stern leuchtete heller als je zuvor. Nun scheint ein Astronomenteam von der University of Washington in Seattle das Rätsel um den Stern gelöst zu ...

