DJ PTA-Adhoc: a.i.s. AG: Gerichtliche Aufhebung der Insolvenz

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Birkenau (pta/16.01.2023/22:15) - Das anhängige Insolvenzverfahren wurde durch gerichtliche Anordnung gemäß § 258 Abs.1 InsO aufgehoben.

Die a.i.s. AG wird gemäß dem im Internet publizierten vollständigen Text des Insolvenzplans umsetzen. Details können auf der Internetseite der AG unter der http://www.ais-ag.com eingesehen werden.

