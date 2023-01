DJ PTA-Adhoc: Deutsche Balaton AG: Anpassung der Prognose

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta/16.01.2023/22:25) - Der Vorstand der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg, ISIN DE000A2LQT08, hat heute die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 angepasst.

Der Vorstand hatte im Hinblick auf das Ergebnis des Geschäftsjahres 2022 zuletzt mit Kapitalmarktmitteilung vom 12. Dezember 2022 aufgrund der negativen Geschäftsentwicklung eine Veränderung von -15 % bis 0 % bezogen auf das berichtete IFRS-Eigenkapital der Anteilseigener des Mutterunternehmens zum 31. Dezember 2021 prognostiziert. Aufgrund von Schätzungen und Bewertungen von börsennotierten Beteiligungen zum Jahresende 2022 hat sich nach Einschätzung des Vorstands die Prognosebandbreite der IFRS-Eigenkapitalentwicklung verändert. Nunmehr rechnet der Vorstand zum Ende des Geschäftsjahres 2022 mit einer Veränderung von -20 % bis -10% bezogen auf das berichtete IFRS-Eigenkapital der Anteilseigener des Mutterunternehmens zum 31. Dezember 2021.

Die Aufstellung des IFRS-Konzernabschlusses der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft befindet sich in Arbeit. Ein konkretes Jahresergebnis und eine konkretere Veränderung des IFRS-Eigenkapitals der Anteilseigener des Mutterunternehmens zum 31. Dezember 2022 im Vergleich zum IFRS-Eigenkapital der Anteilseigener des Mutterunternehmens zum 31. Dezember 2021 kann gegenwärtig noch nicht mitgeteilt werden. Hierzu stehen noch wesentliche Abschlussarbeiten aus.

