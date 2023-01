Der F. C. Barcelona gewann am Sonntag bei einem historischen Spiel in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad den spanischen Superpokal. Der katalanische Club schlug den Titelverteidiger Real Madrid im King Fahd International Stadium in Riad mit 3:1.

Nachdem Barcelona den Torreigen in der 33. Minute durch Gavi eröffnet hatte, verdoppelte Lewandowski kurz vor der Halbzeitpause die Führung von Barça auf 2:0. Mit dem dritten Treffer der Mannschaft nahm Pedri dem Gegner in der 69. Minute endgültig die Hoffnung auf einen Sieg. Benzema erzielte in der 93. Minute den späten Ehrentreffer für Real Madrid, jedoch viel zu spät, als dass dies am letztendlichen Ausgang des Matchs noch etwas hätte ändern können.

Saudi-Arabien richtete den spanischen Supercup erfolgreich aus. Dies steht im Einklang mit der Mission des arabischen Königreichs, internationale Sportwettbewerbe und -veranstaltungen in das Land zu holen und damit die hohe Kompetenz des Landes bei der Organisation besonders wichtiger, bedeutsamer Veranstaltungen als Austragungsort für internationale Sportereignisse unter Beweis zu stellen.

Diese durch Saudi-Arabien ausgerichtete Großveranstaltung ist Teil der internationalen Sportwettbewerbe und -veranstaltungen, die in der Saison "Diriyah 2022" stattfinden und vom Sportministerium organisiert werden, um die Vision des Landes für das Jahr 2030 umzusetzen. Die Ausrichtung der spektakulärsten und größten internationalen Sportereignisse ist eine der Initiativen des Programms zur Steigerung der Lebensqualität; es soll den Besuchern der Diriyah Saison ein besonderes Erlebnis bieten.

