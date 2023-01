Die Aktie des Anbieters von Gabelstaplern, Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen sowie Lieferketten-Lösungen hatte 2022 zeitweise bis zu 81 % ihres Wertes verloren. Damit dürfte das Abwärtsrisiko mehr als ausreichend ausgelotet sein. Das sieht offenbar Société Générale ähnlich, hat sie doch Ende letzter Woche die Aktie mit einem Kursziel von 45 € zum Kauf empfohlen. Nach einem schwachen Jahr 2022 seien die kurzfristigen Margenerwartungen wenig risikoreich, so die Analyse. Die Anleger dürften sich darüber hinaus schrittweise wieder mehr auf die guten langfristigen Chancen konzentrieren. Für eine Kapitalerhöhung sehe man bei KION keinen Bedarf. Die Aktie hatte daraufhin am Freitag mit einem Kursgewinn von 5,2 % und damit auf dem höchsten Niveau seit September 2022 geschlossen. In "Der Aktionärsbrief" hatten wir KION erst in der vorletzten Ausgabe wieder positiv hervorgehoben. Mit dem Überschreiten der 30-€-Marke ist mittlerweile auch ein wichtiges charttechnisches Signal gesetzt worden. Jetzt bitte den Kursen nicht mehr hinterherlaufen! Kaufbasis für Nachzügler: 34,85 € bis 35 €.



