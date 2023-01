Richtig ist, dass veraltete Kernbankensysteme vielen Digitalisierungsvorhaben in der Finanzindustrie den Wind aus den Segeln nehmen. Schafft der Umstieg auf Cloud-Banking Abhilfe? Zumindest eine aktuelle Studie beantwortet das mit Ja: Demnach könnten Banken weltweit durch einen Wechsel das Kernbankensystems in die Cloud über 240 Milliarden Euro an Kosten sparen. Weiterer Pluspunkt: Bei neuen Produktangeboten, Aktualisierungen, ...

