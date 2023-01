Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Wochenauftakt an den Finanzmärkten verlief aufgrund des Feiertages in den USA unspektakulär, so die Analysten der Helaba.An den Aktienmärkten habe die Anstiegsdynamik etwas nachgelassen, während der Euro unterhalb seiner unlängst markierten Höchststände konsolidiere. Am Rentenmarkt sei es zu Kursverlusten gekommen, die im Handelsverlauf aber wieder hätten aufgeholt werden können. ...

