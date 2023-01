Hamburg (ots) -Über ihre Stiftung wird die Deutsche Fernsehlotterie die Tafeln in Deutschland in den nächsten zwei Jahren mit einem zweistelligen Millionenbetrag fördern. Mit der außerordentlichen Fördersumme sollen die Tafeln bei der Bewältigung der größten Herausforderungen in ihrer 30-jährigen Geschichte unterstützt werden.Wir laden Sie herzlich zur Pressekonferenz am 20. Januar 2023 - um 10:30 Uhr - ein, an der Sie persönlich vor Ort oder über einen Live-Webcast teilnehmen können.Dr. Ulrich Maly (Vorstandsvorsitzender Deutsches Hilfswerk SdbR / Vorsitzender des AR Deutsche Fernsehlotterie gGmbH), Christian Kipper (Geschäftsführer Deutsche Fernsehlotterie gGmbH / Deutsches Hilfswerk SdbR), Dr. Dennis Bock (Leitung Strategie & Förderwesen Deutsches Hilfswerk SdbR), Jochen Brühl (Vorsitzender Tafel Deutschland e.V.), Sirkka Jendis und Marco Koppe (Geschäftsführung Tafel Deutschland e.V.) werden Ihnen exklusiv die Sonderförderung präsentieren und weitere Erläuterungen zur Verwendung des zweistelligen Millionenbetrages geben sowie die herausfordernde Lage der Tafeln in der aktuellen Krisenzeit schildern.Anschließend können Sie Ihre Fragen in gemeinsamer Runde stellen. Darüber hinaus bieten wir Ihnen im Nachgang Einzelinterviews und einen kleinen Imbiss an.Datum: 20. Januar 2023, 10:30 UhrOrt: Café THIEMANNS, Kaiser-Wilhelm-Straße 9, 20355 HamburgAblauf:10:30 Uhr: Pressekonferenz (Präsenz & Live-Webcast)11:00 Uhr: Q&A Session aller Anwesenden zur Beantwortung von Fragen im Plenum11:15 Uhr: Einzelinterviews auf AnfrageBitte teilen Sie uns bis Donnerstag, den 19. Januar 2023 um 12:00 Uhr verbindlich mit, ob wir mit Ihrer Teilnahme (vor Ort oder virtuell) rechnen dürfen. Bitte lassen Sie uns auch wissen, ob Sie ein Einzelinterview führen möchten, und nennen uns gegebenenfalls bereits die Themen, die Sie interessieren.Kontakt: presse@fernsehlotterie.deZur Teilnahme an der virtuellen Pressekonferenz nutzen Sie bitte den folgenden Link:www.fernsehlotterie.de/tafelfoerderungPressekontakt:Jan SpekkerPressesprecher, Leitung UnternehmenskommunikationDeutsche Fernsehlotterie gGmbH / Deutsches Hilfswerk SdbRT +49 (0)40 41 41 04-38j.spekker@fernsehlotterie.deAnna VerresPressesprecherin, Bereichsleitung KommunikationTafel Deutschland e.V.T +49 (0)30 200 59 76-15verres@tafel.deOriginal-Content von: Deutsche Fernsehlotterie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105325/5418018