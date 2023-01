Zwar wuchs LINDT & SPRÜNGLI in 2022 etwas langsamer als im Vorjahr. Dennoch gelang erneut eine zweistellige Umsatzsteigerung. In Franken stieg der Umsatz im vergangenen Jahr um 8,4 % auf 4,97 Mrd. Franken, organisch - also ohne Wechselkurseffekte - ergab sich ein Wachstum von 10,8 %. Mit den Zahlen lag man leicht über der eigenen Erwartung. Zu verdanken ist das gute Ergebnis vor allem den USA und dem starken Geschäft in Übersee. Die dortigen Aktivitäten trugen im Berichtsjahr mit 2,03 Mrd. Franken über 40 % zum Umsatz bei - das war zuletzt 2016 der Fall. Alle drei US-Tochtergesellschaften - Lindt, Ghirardelli und Russell Stover - wuchsen dabei zweistellig. Die grösste Region für LINDT, Europa, wuchs hingegen mit 5,3 % weniger stark als erwartet. Gewinnzahlen gibt LINDT & SPRÜNGLI aktuell noch nicht bekannt - sie werden dann bei der Jahresbilanz im Frühling veröffentlicht. Doch das Unternehmen bestätigte bereits die angepeilte EBIT-Marge von rund 15 %.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!





LINDT & SPRUENGLI-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de