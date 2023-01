Aurelius will die eigenen Aktien an der Börse in München zukünftig nur noch im einfachen Freiverkehr notieren lassen. Bisher ist der Anteilschein der Beteiligungs-Gesellschaft im qualifizierten Freiverkehr (m:access der Börse München) notiert. Dies wolle man beenden, so Aurelius. Noch ist offen, wann der Segmentwechsel erfolgen wird. Nach Ansicht des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...