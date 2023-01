Darmstadt (ots) -Die Didacta Ausstellungs- und Verlagsgesellschaft mbH bündelt ihre Kompetenzen, um die führende Position der "didacta - die Bildungsmesse" weiter auszubauen. Dinah Korb (51), die Prokuristin der Didacta Ausstellungs- und Verlagsgesellschaft mbH, übernimmt zum Anfang des Jahres 2023 die Bereichsleitung Bildungsmessen. In ihrer neuen Funktion verantwortet sie insbesondere die bereits jetzt beginnende Vorbereitung der didacta - die Bildungsmesse 2024. Reinhard Koslitz wird sich neben der Ausrichtung der "didacta - die Bildungsmesse" im März 2023 in Stuttgart künftig als Geschäftsführer auf den weiteren Ausbau der nationalen und internationalen Didacta-Ausstellungsaktivitäten sowie des Didacta-Mediennetzwerks konzentrieren."Mit Dinah Korb ist es uns gelungen, eine kompetente Persönlichkeit aus dem eigenen Haus zu gewinnen, die über langjährige Expertise in der Planung und Durchführung der didacta verfügt. Die Personalentscheidung bedeutet für die Messegesellschaften, mit denen wir die didacta jährlich organisieren, zudem ein hohes Maß an Kontinuität. Ich bin sicher, dass wir mit der gewachsenen Vertrauensbasis die didacta im Zuge der digitalen Transformation des Bildungssystems weiterhin erfolgreich als Leitmesse der Bildung positionieren werden", so Reinhard Koslitz, Geschäftsführer der Didacta Ausstellungs- und Verlagsgesellschaft mbH."Bildung hat viele Gesichter, die didacta zeigt sie alle. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit starken Teams, das Profil der didacta als größte Fachmesse rund um das Thema Bildung weiterzuentwickeln," erklärt Dinah Korb.Über didacta - die BildungsmesseDie Didacta Ausstellungs- und Verlagsgesellschaft mbH ist als Servicegesellschaft des Didacta Verbandes der Bildungswirtschaft für ein breitgefächertes Mediennetzwerk sowie unterschiedlichste Ausstellungsformate verantwortlich, um Menschen in allen Lebensphasen mit bedarfsgerechten Bildungsthemen und Bildungsangeboten zu erreichen. Der Didacta Verband ist ideeller Träger der weltweit größten Fachmesse für Bildung, der didacta - die Bildungsmesse. Die Fachmesse findet jährlich statt, derzeit im Wechsel zwischen Hannover, Köln und Stuttgart.Pressekontakt:Didacta Verband e. V.Tel. 06151-35215-0presse@didacta.dewww.didacta.deOriginal-Content von: Didacta Ausstellungs- und Verlagsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/123115/5418151