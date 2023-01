Nachdem die Frankfurter Börse gestern ohne die Wall Street auskommen musste, geht es heute in Vollbesetzung an den internationalen Börsen weiter. Der Deutsche Aktienindex setzt sich über der 15.000er Marke fest, was nach der Rally von 1.100 Punkten seit Jahresbeginn ein starkes Signal ist. Gewinnmitnahmen größeren Ausmaßes und damit Signale für eine anstehende Korrektur sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...