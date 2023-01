London (www.anleihencheck.de) - Die Zukunft der Schwellenländer hängt 2023 weitgehend von der der Inflationsentwicklung, der Straffungspolitik der FED und dem Ausmaß des globalen Konjunkturrückgangs ab, so das Emerging-Markets-Debt-Hard-Currency-Team von Janus Henderson Investors.Die Risikobereitschaft sei ein entscheidender Faktor für die Kapitalströme und damit für die Performance der Schwellenländeranleihen in Hartwährung. Die Risikobereitschaft spiele eine wichtige Rolle für die Investoren und werde weitgehend vom globalen Umfeld bestimmt. Als die Verbraucherpreisindizes in den USA im Oktober ihren Höhepunkt zu erreichen schienen, sei es zu einer breiten Rallye bei Risikoanlagen gekommen, da der Optimismus für eine lang erwartete Wende wiederaufgelebt habe - vielleicht sogar zu sehr. Wie der JHI Risk Aversion Index (RAI) zeige - die globale Risikovermeidung habe sich halbiert - sei die Stimmung bei den übermäßig pessimistischen Märkten gedreht. Deshalb hätten EMD HC die stärksten monatlichen Renditen seit den 1990er Jahren verzeichnet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...