Vielleicht erinnern Sie sich: Ende November 2022 hatte boersengefluester.de die Aktie von Securize IT Solutions vorgestellt ("Neustart mit viel Kurspower"). Damals hatte Vorstand Christian Damjakob das durch den Zusammenschluss mit dem Server- und Storagespezialisten RNT Rausch GmbH mit einer frischen Investmentstory versehene Unternehmen auf der MKK Münchner Kapitalmarkt Konferenz präsentiert. Einen nicht unwesentlichen Teil bei ... The post Securize IT Solutions: Indirekter Profiteur der IONOS-Börsenpläne appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...