AURELIUS hat angekündigt, einen Segmentwechsel vom qualifizierten Open Market (m:access Segment) in den allgemeinen Open Market (Freiverkehr) anzustreben. Es wurde festgestellt, dass der finanzielle und regulatorische Aufwand in den letzten Jahren erheblich gestiegen ist. Darüber hinaus hat AURELIUS darauf hingewiesen, dass keine Kapitalerhöhungen angestrebt werden, die im qualifizierten Freiverkehr einfacher gewesen wären. Auch wenn sich an der grundsätzlichen Einschätzung von AlsterResearch nichts ändert, bedauern die Experten von AlsterResearch den Segmentwechsel, da das m:access Segment nach wie vor ausgeprägtere Aktionärsrechte und Transparenzmaßnahmen bietet. In jedem Fall gehen die Experten davon aus, dass AURELIUS auch in Zukunft freiwillig höhere als die geforderten Transparenzmaßnahmen einhalten wird. AlsterResearch bleibt bei seiner KAUFEN-Empfehlung. Die letzte Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/AURELIUS%20Equity%20Opportunities





