Ab sofort unter www.zuhausetest.deerhältlich Marburg, den 17. Januar 2023. Die NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109; Symbol: NN6) bietet ab sofort mit CorDx "Influenza A/B + COVID-19/RSV Combo Ag Test" einen innovativen Kombi-Schnelltest zur Erkennung der aktuell grassierenden, virulenten Atemwegserkrankungen. Neben COVID-19 sorgen derzeit eine starke Grippewelle (Influenza A und B) und das Respiratorisches Synzytial-Virus (RSV) für volle Arztpraxen und Ausfällen in Betrieben, Schulen und Kindergärten. Insbesondere bei Kindern kann RSV zu schweren Verläufen bis hin zum Krankenhausaufenthalt führen. NanoRepro hat ab sofort einen neuen Antigen-Schnelltest im Angebot, der sowohl SARS-CoV-2, Influenza A/B als auch RSV zuverlässig erkennt und damit helfen kann, die Infektionsverbreitung einzudämmen. Der neue Kombi-Test ist ab sofort unter www.zuhausetest.de zum Preis von 3,50 EUR (UVP inkl. MwSt.) erhältlich. Bei einer akuten Atemwegserkrankung wiegen sich viele Menschen nach einem negativen Corona-Schnelltest in Sicherheit. Grippeviren (Influenza A und B) und das Respiratorische Synzytial-Virus können jedoch ebenfalls zu schweren Verläufen in vulnerablen Zielgruppen führen. Deshalb ist auch bei diesen hochgradig ansteckenden Erkrankungen ein frühzeitiges Erkennen immens wichtig, um eine gezielte Therapie einzuleiten und die weitere Verbreitung zu verhindern. Einfach und schnell - Antigen-Schnelltest per Nasenabstrich Der neue Kombi-Schnelltest nutzt die bewährte Testmethode mit einem Abstrich aus der Nase. Innerhalb von 15 Minuten lässt sich das Testergebnis eindeutig ablesen. Die einfache Handhabung erlaubt die sichere und zuverlässige Anwendung zu Hause. Eltern können mit dem Test auch bei ihren Kindern ab 2 Jahren schnell feststellen, ob eine der hochansteckenden Viren für die Atemwegserkrankung ihres Kindes verantwortlich ist. Positive Testergebnisse werden sodann in der Regel beim Arzt oder im Krankenhaus labordiagnostisch bestätigt. COVID-19 und Influenza A und B gehören in Deutschland zu den nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Infektionskrankheiten. Atemwegsinfektionen sicher erkennen - Schnelltest ab sofort verfügbar Der neue, CE-geprüfte Kombi-Schnelltest "Influenza A/B + COVID-19/RSV Combo Ag Test" ist ab sofort unter www.zuhausetest.de zu einem Preis von 3,50 EUR (UVP inkl. MwSt.) erhältlich. Markt für OTC-Diagnostika wächst dynamisch Mit dem neuen Schnelltest erweitert die NanoRepro AG ihr umfangreiches Schnelltest-Portfolio. Neben einem Corona-Antikörper- und mehreren Corona-Antigen-Tests stellt NanoRepro Selbstdiagnostika für die Gesundheitsprävention, Familienplanung und Allergieerkennung zur Verfügung. Nach Angaben des japanischen Marktforschungsunternehmens Shibuya Data Count (SDKI) hat der Markt für OTC-Diagnostika im Jahr 2022 ein Volumen von 11,9 Mrd. USD und wird bis 2031 jährlich durchschnittlich um 11 % auf 22,2 Mrd. USD anwachsen. Die höchsten Wachstumsraten wiesen dabei Tests zur Erkennung von Infektionskrankheiten auf. Über die NanoRepro AG Die in Marburg an der Lahn ansässige NanoRepro AG ist als Schnelldiagnostik-Hersteller vorwiegend in der gesundheitlichen Planung und Vorsorge tätig. Das börsennotierte Unternehmen setzt auf einen schnellwachsenden Markt, der durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung geprägt ist und in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Das Unternehmen gehört zu den Innovationsführern im Bereich Selbstdiagnostika. NanoRepro hat mehr als 25 Schnelltests im Portfolio - unter anderem einen Corona-Antikörper- und mehrere Corona-Antigen-Tests sowie fünf weitere Tests für den medizinischen Fachgebrauch. Daneben werden unter anderem Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Darmkrebsvorsorge und Fruchtbarkeitsbestimmung des Mannes sowie unterschiedliche Allergie-Tests im Sortiment geführt. Zudem vertreibt NanoRepro AG unter der Marke "alphabiol" Komplementärprodukte im Bereich der Nahrungsergänzung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Lisa Jüngst

