Genf (www.fondscheck.de) - Das vergangene Jahr stellte die Anleger vor vielfältige Herausforderungen, so Bertrand Faure, Fondsmanager des Strategic European Silver Stars Fonds (ISIN IE00BWCGWH04/ WKN A2ACF4) bei Eric Sturdza Investments.Die Entwicklung an den Märkten war dadurch gekennzeichnet, dass viele Trends und Gesetzmäßigkeiten, die in Stein gemeißelt zu sein schienen, außer Kraft gesetzt oder sogar umgekehrt wurden, so die Experten von Eric Sturdza Investments. Ein Beispiel hierfür sei die normalerweise geringe Korrelation zwischen Staatsanleihen und Aktien, die 2022 nicht mehr gegolten habe. Besonders europäische Small- und Mid Cap-Werte hätten hohe Verluste verzeichnet, die die Summe aller Ängste - resultierend aus dem Russland-Ukraine-Krieg, der Inflation, Energiekrise und dem Rechtsruck in Schweden und Italien, um nur einige der Krisenherde zu nennen - eingepreist hätten. ...

