Es vergeht wahrscheinlich kein Tag, an dem die Deutsche Bank nicht irgendwo auf dem Planeten Ziel einer Klage wäre. In den Vereinigten Staaten verlangt nun der ehemalige Händler Matthew Connolly Schadenersatz von einem früheren Arbeitgeber, und das nicht zu knapp. 150 Millionen USD werden verlangt.Hintergrund des Ganzen ist der Skandal um Libor-Zinssätze, in den auch die Deutsche Bank (DE0005140008) verwickelt war. Das Geldhaus sah sich jedoch nie als Ganzes in der Verantwortung, sondern verwies auf "Einzelpersonen" im Konzern. Als eine solche wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...