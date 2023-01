Paris/Hamburg (ots) -Ein Konsortium von Sopra Steria und Egis erhält den Auftrag für den SESAR 3 Development Support Service. SESAR 3 Joint Undertaking (JU) ist eine europäische Partnerschaft zur digitalen Transformation des europäischen Flugverkehrsmanagements (ATM). Wesentliche Aufgabe des Konsortiums wird es sein, das Programmmanagement bei der Implementierung und dem Monitoring der Forschungsaktivitäten von SESAR 3 JU zu unterstützen.Das Single European Sky ATM Research Programme (SESAR) steht für eine von der Europäischen Union und Eurocontrol gemeinsam etablierte Initiative zur Vereinheitlichung, Harmonisierung und Synchronisierung von Diensten im europäischen Flugverkehrsmanagement. SESAR 3 JU (https://www.sesarju.eu/) wurde 2021 als institutionalisierte Europäische Partnerschaft (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/2085/oj) ins Leben gerufen und bringt Akteure des privatwirtschaftlichen sowie des öffentlichen Sektors mit dem Ziel zusammen, die Umsetzung des Digital European Sky (DES) durch Forschung und Innovation zu beschleunigen. Dafür definiert, entwickelt und treibt SESAR 3 JU die Marktfähigkeit der neuesten ATM-Lösungen für ein intelligentes, sicheres und nachhaltiges Management konventioneller Flugzeuge, Drohnen, Lufttaxis sowie anderer Fluggeräte voran.Das Konsortium von Sopra Steria und Egis kombiniert lokale Expertise im Management komplexer Programme mit Know-how im ATM-Geschäft und leistet damit einen wichtigen Beitrag, die Ziele zu erreichen, die Digital European Sky mit seinem Forschungs- und Innovationsprogramm verfolgt.Sopra Steria steuert hochkomplexe Programme für Flugzeughersteller, Ministerien der EU-Mitgliedsstaaten, internationale Organisationen und europäische Institutionen und verfügt über einen eigenen ATM-Geschäftszweig. Die zugehörigen Services hat das Unternehmen über einen Zeitraum von mehr als 25 Jahren hinweg entwickelt und beschäftigt heute mehr als 270 ATM-Expertinnen und -Experten, die die wichtigsten Akteure in Europa in diesem Bereich sowohl mit Technik als auch mit Beratung und innovativen Lösungen unterstützen.Egis verfügt über umfassende Kompetenzen, die benötigt werden, um ATM-Lösungen zu konzeptionieren und zu entwickeln - vom Consulting bis zur technischen Expertise. Das Unternehmen blickt dabei auf eine starke Erfolgsbilanz bei der Beteiligung an und dem Management von Großprojekten in internationalem Kontext zurück. Mit mehr als 200 ATM-Expertinnen und -Experten und seiner Beteiligung an den Programmen von SESAR 1 und SESAR 2020 - also den Vorläufern von SESAR 3 - verfügt Egis über umfassende Kenntnisse in allen Aspekten der SESAR-Forschungs- und Innovationsvorhaben. Dazu trägt auch die Zusammenarbeit von Egis mit SESAR JU selbst sowie mit mehreren Partnerunternehmen bei.Der jetzt mit dem Konsortium geschlossene Vertrag hat eine Laufzeit von acht Jahren und ein Volumen von 30 Millionen Euro. Das von Sopra Steria geführte Konsortium unterstützt SESAR 3 JU sowie die daran beteiligten Partnerunternehmen bei der Entwicklung und Bereitstellung von SESAR-Lösungen. Die Hauptaufgabe des Konsortiums besteht darin, das Programmmanagement zu unterstützen. Der SESAR 3 Development Support Service (S3DSS) wird sowohl zum Anlauf und Betrieb des neuen Programms Digital European Sky als auch zum Abschluss des Programms SESAR 2020 beitragen."Die Partnerschaft zwischen Sopra Steria und Egis bringt zwei Unternehmen zusammen, die sich seit 20 Jahren in ihrer Arbeit ergänzen, insbesondere in mehreren Kooperationen für die Direction des Services de la Navigation Aérienne (DSNA). Wir kombinieren Fachwissen in den Bereichen Flugverkehrsmanagement und komplexes Programmmanagement mit einem Ansatz für digitale Transformation im europäischen Kontext. Ich bin zuversichtlich, dass unser Fachwissen das SESAR 3 Joint Undertaking in hohem Maße beim Erreichen seiner Ziele unterstützen wird", sagte Michel Lorgeré, CEO von Sopra Steria Benelux.Frederic Mor, CEO Aviation bei Egis, sagte: "Dieser Vertrag unterstreicht unsere führende Rolle bei der Modernisierung des europäischen Flugverkehrsmanagements und unterstützt die wichtige Rolle von SESAR 3 Joint Undertaking beim Aufbau eines resilienten und nachhaltigen Digital European Sky. Das SESAR 3 Joint Undertaking sucht einen Projektmanagementpartner, der sich mit ATM-Institutionen und dem SESAR-Entwicklungszyklus bestens auskennt und eine Erfolgsbilanz in Bezug auf effektive Innovation und Zusammenarbeit vorweisen kann. Das Sopra-Steria-Egis-Team wird all dies und noch mehr von seinem wachsenden Büro in Brüssel aus bieten."Über Sopra SteriaSopra Steria ist ein führendes europäisches Technologieunternehmen mit anerkannter Expertise in den Geschäftsfeldern Consulting, Digital Services und Softwareentwicklung. Der Konzern unterstützt seine Kunden dabei, die digitale Transformation voranzutreiben und konkrete und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Sopra Steria bietet umfassende End-to-End-Lösungen, die große Unternehmen und Behörden wettbewerbs- und leistungsfähiger machen - und zwar auf Grundlage tiefgehender Branchenexpertise, innovativer Technologien und eines kollaborativen Ansatzes. Das Unternehmen stellt die Menschen in den Mittelpunkt seines Handelns mit dem Ziel, digitale Technologien optimal zu nutzen und eine positive Zukunft für seine Kunden zu gestalten. Mit 47.000 Mitarbeitenden in rund 30 Ländern erzielte der Konzern 2021 einen Umsatz von 4,7 Milliarden Euro.Die Sopra Steria Group (SOP) ist an der Euronext Paris (Compartment A) gelistet - ISIN: FR0000050809.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website https://www.soprasteria.de.Pressekontakt:Sopra Steria:Birgit EckmüllerTel.: +49 (0) 170 7947810E-Mail: birgit.eckmueller@soprasteria.comFaktor 3:Eva KleinTel.: +49 (0) 40 679446-6174E-Mail: e.klein@faktor3.deOriginal-Content von: Sopra Steria SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50272/5418318