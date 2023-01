Westwing meldete im vierten Quartal einen Rückgang des Bruttowarenvolumens um 14% im Vergleich zum Vorjahr und erwartet nun für das GJ22 einen Umsatz in der Mitte der prognostizierten Spanne von EUR 410 Mio. bis EUR 450 Mio. Das adj. EBITDA wird für Q4 positiv erwartet und das Unternehmen rechnet nun für das GJ22 mit einem adj. EBITDA in der oberen Hälfte der ursprünglichen Spanne von EUR -15 Mio. bis 0 Mio. Insgesamt lag Q4 mehr oder weniger im Rahmen. Das Management von Westwing warnt jedoch, dass es nicht mit einer Erholung der ungünstigen Verbrauchernachfrage im ersten Halbjahr 23 rechnet, und die meisten Kunden-KPIs blieben im vierten Quartal unter Druck. Obwohl das Unternehmen Maßnahmen zur Kosteneinsparung ergreift, ist der anhaltende Rückgang wichtiger Kundenkennzahlen nach wie vor besorgniserregend, so dass die Analysten von AlsterResearch ihre kurz- und mittelfristigen Schätzungen senken. Mit einem reduzierten Kursziel von EUR 10,00 (alt: EUR 11,00) stufen die Analysten die Aktie nach der guten Kursentwicklung auf HALTEN zurück. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Westwing%20Group%20AG





WESTWING GROUP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de