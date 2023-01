Vulcan Energy Resources und Stellantis haben ein verbindliches Term Sheet für ein mehrstufiges Dekarbonisierungsprojekt am Hauptsitz und den Produktionsanlagen von Stellantis in Rüsselsheim unterzeichnet. Mit diesem Projekt erhöht der Automobilhersteller sein Engagement bei Vulcan, nachdem der in 2021 getroffenen Abnahmevereinbarung für Lithiumhydroxid und einer Kapitalbeteiligung in 2022. Unmittelbar stehen jedoch andere Meilensteine bevor, wie die Definitive-Feasibility-Studie (DFS) für Phase I und die Pre-Feasibility-Studie (PFS) für Phase II, die im ersten Quartal 2023 abgeschlossen werden sollen. Bei unverändertem Kursziel bestätigen die Analysten von AlsterResearch ihr BUY-Rating für Vulcan. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Vulcan%20Energy%20Resources





