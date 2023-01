Unterföhring (ots) -Unterföhring, 17. Januar 2023. "Ich wollte nie erwachsen sein." Tabaluga wird 40 Jahre alt. Und ist ein Kind geblieben. Peter Maffay und SAT.1 feiern gemeinsam im Frühjahr 2023 die Geburtstags-Gala "Happy Birthday Tabaluga! Die große Show mit Peter Maffay und Freunden".Seit vier Jahrzehnten verzaubert Tabaluga Generationen mit seiner Geschichte und seiner Musik. Im Jahr 2023 feiert der kleine Drache gemeinsam mit den Erfindern des Rockmärchens, Peter Maffay, Rolf Zuckowski und Gregor Rottschalk, seinen 40. Geburtstag in SAT.1. In der großen Geburtstags-Gala gratulieren, erzählen und singen Wegbegleiter:innen und Tabaluga-Fans. Mit dabei: Maite Kelly, Wincent Weiss, Johannes Oerding und viele andere Tabaluga-Freund:innen.Peter Maffay: "Tabaluga, das ist eine Zeitreise, ein Zug, auf den im Laufe der Jahre viele Mitreisende aufgesprungen sind. Unser kleiner grüner Freund ist lebendiger denn je und verkörpert nach wie vor jene Werte, die im Leben wichtig sind: Respekt im Umgang miteinander, Empathie und den nie nachlassenden Willen, den Schwachen, ob jung oder alt, zu helfen. Zusammen mit seinen Freunden wollen wir Tabalugas 40. Geburtstag feiern, zurück und vor allem nach vorne blicken, getreu dem Motto: 'Ich wollte nie erwachsen sein.' Ihr könnt Euch auf viele Überraschungen freuen!"SAT.1-Senderchef Daniel Rosemann: "Tabaluga hat meine Kinder heute genauso verzaubert wie einst mich als Kind. Tabaluga schafft, was heute selten gelingt: Tabaluga verbindet Generationen. Deshalb ist es SAT.1 und mir eine besondere Ehre, gemeinsam mit Peter Maffay Tabalugas 40. Geburtstag zu feiern. Das wird ein besonderes Fest - für viele Generationen."SAT.1 zeigt "Happy Birthday Tabaluga! Die große Show mit Peter Maffay und Freunden" im Frühjahr 2023. Fans können sich ab Mittwoch, 18. Januar, 12:00 Uhr, unter www.tvtickets.de/HappyBirthdayTabaluga Tickets für die Aufzeichnung der Show in Berlin kaufen. Termin der Aufzeichnung ist der 12. Februar 2023. Produzent ist Bildergarten Entertainment.Pressekontakt:Pressekontakt:Katrin DietzCommunications & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneSeven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5418571