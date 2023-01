Paion lässt heute die Sektkorken knallen. So katapultiert sich der Wert derzeit rund drei Prozent nach vorne. Auf 0,60 EUR verteuert sich damit der Wert eines Anteilsscheins. Doch wie geht es nun weiter?

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise gratis anfordern!

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Paion-Analyse einfach hier klicken.

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub grünes Licht. Weil der nächste wichtige Widerstand jetzt immer näher rückt. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund acht Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Bei 0,65 EUR liegt dieses Hoch. Es liegt also etwas Großes in der Luft.

Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen Gegenwind vom gleitenden Durchschnitt 200. Danach notiert Paion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...