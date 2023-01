Frische Daten zur Wirtschaft in den USA: Der New York Empire State Index (Januar) ist mit -32,9 deutlich schwächer ausgefallen als erwartet (Prognose war -8,7; Vormonat war -11,2). Das ist mit Ausnahme des Coronas-Crash einer der schwächsten Werte seit Jahrzehnten! Dazu schreibt die New York Fed, die die Daten erhebt: "Business activity contracted sharply in ...

