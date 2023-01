Berlin (www.fondscheck.de) - Scope bewertet den Habona Nahversorgungsfonds Deutschland (ISIN DE000A2H9B00/ WKN A2H9B0) mit einem Initial Rating von a- (AIF), so die Experten der Scope Fund Analysis GmbH.Der Anleger könne über den Fonds in das Segment deutscher Nahversorgungsimmobilien investieren.Für den am 11.10.2019 aufgelegten Fonds solle ein Portfolio aus regional sowie nach Größe, Nutzung und Mietern breit diversifizierten Immobilien in Deutschland entstehen. Der Schwerpunkt der Investitionen liege dabei auf Nahversorgungsimmobilien, die sich durch das Angebot von Gütern des täglichen Bedarfs, vor allem Lebensmittel, aber auch Dienstleistungen auszeichnen würden, die über eine zentrale Lage und gute Erreichbarkeit verfügen würden. ...

