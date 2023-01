"Freier Markt" - das bedeutet der übersetzte Name der südamerikanischen eCommerce Plattform Mercado Libre. Und nicht weniger ist auch das Ziel des Unternehmens: Mittels immer verfügbarer Waren und Dienstleistungen und zugehörigen Zahlungsdienstleistungen die Märkte in Süd- und Mittelamerika zu demokratisieren, sie also auch ärmeren Bevölkerungsschichten zugänglich zu machen. Das Unternehmen ist mittlerweile in 18 Ländern vertreten - Lateinamerika umfasst 19 Länder insgesamt. Mercado Libre ist also ...

Den vollständigen Artikel lesen ...