Nach der starken Entwicklung in den vergangenen Wochen hatte die E.on-Aktie zuletzt sogar wieder zweistellige Kurse erreicht. Doch am Dienstag steht der DAX-Titel wieder unter Druck und gibt rund 1,5 Prozent nach. Die Bank of America hat das Kaufvotum für den Versorger in einer neuen Studie gestrichen.E.on habe seit Mitte des Vorjahres besser abgeschnitten als der Versorgersektor und nun fehle es an Kurstreibern, so Analyst Peter Bisztyga von der Bank of America. Steigende Kosten für die Anleihenrefinanzierung ...

