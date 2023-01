Die Aktienmärkte in New York beginnen die nach dem Feiertag am Montag verkürzte Handelswoche ohne nennenswerte Impulse. Rund 30 Minuten vor Beginn des Präsenzhandels notieren Dow Jones und Co jeweils 0,2 bis 0,3 Prozent im Minus. Weitere Geschäftszahlen der amerikanischen Großbanken - neben Morgan Stanley veröffentlichte Goldman Sachs die Q4-Ergebnisse - zeichnen bislang ein insgesamt ordentliches Bild der Branche, allerdings ohne "Wow"-Faktor. Am Donnerstag wird der US-Streaming-Riese Netflix die ...

