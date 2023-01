London (ots/PRNewswire) -Stafford Capital Partners ("Stafford"), eine führende globale Investment- und Beratungsgruppe für Privatmarkt-Investitionen, lanciert den fünften Infrastruktur-Sekundärfonds, Stafford Infrastructure Secondaries Fund V ("SISF V").SISF V hat ein Zielvolumen von 1,3 Milliarden EUR und baut auf der erfolgreichen Strategie der Vorgängerfonds auf. SISF V wird Investoren Zugang zu breit diversifizierter und globaler Infrastruktur ermöglichen, über LP- und GP-led Secondaries und Co-Investments, mit Schwerpunkt Europa, Nordamerika und Australasien.Der Fonds ist gemäß der Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte als Artikel 8 eingestuft und wird sich aktiv auf Investitionen konzentrieren, die die Energiewende unterstützen, während Investitionen im Bereich fossiler Brennstoffe stark einschränkt werden.Dr. Ingo Marten, Managing Partner von Stafford Real Assets, sagte zur Einführung von SISF V:"Die Neuauflegung unseres fünften dedizierten Sekundärfonds im Infrastrukturbereich zeigt, dass Stafford in der Lage ist, Anlegern ein attraktives, diversifiziertes Infrastrukturengagement mit stabiler Rendite zu bieten. SISF V bietet Anlegern weltweit die einzigartige Möglichkeit, von attraktiven risikobereinigten und beständigen Renditen zu profitieren."Staffords vierter Infrastrukturfonds, SISF IV, wurde im August 2022 mit Zusagen in Höhe von 731 Millionen EUR von 33 Investoren aus 13 Ländern geschlossen. Per Januar 2023 ist SISF IV zu 79% kommittiert in 16 Transaktionen in 17 Positionen. Das Team von Stafford geht davon aus, dass es den gesamten Fondsbetrag 24 Monate früher als geplant investiert haben wird.William Greene, Managing Partner von Stafford Infrastructure, fügte hinzu:"Die Geschwindigkeit, mit der die SISF-Strategie im letzten Jahr umgesetzt wurden, zeugt von unserer sehr proaktiven Beschaffung, aber auch von einem wachsenden Sekundärmarkt. Mit dem erhöhten Zielvolumen von SISF V sind wir versucht, genügend Liquidität zu sichern, um uns bestmöglich in einem weiterhin sehr attraktiven Marktumfeld zu positionieren."Für weitere Fragen zu Stafford Capital Partners wenden Sie sich bitte anGeorgina Whittle PartnerCamarco+44 20 3757 4987 / +44 7835 770967Georgina.whittle@camarco.co.ukSean Palmer Associate PartnerCamarco+44 20 3757 4980 / +44 7591 760844sean.palmer@camarco.co.uk (mailto:mark.slaviero@mattioliwoods.com)Informationen zu Stafford Capital Partners Stafford Capital Partners ("Stafford") ist ein unabhängiges Investment- und Beratungsunternehmen für private Märkte mit einem verwalteten Vermögen von 8,1 Milliarden USD und betreut mehr als 170 institutionelle Kunden weltweit. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen verfügt über ein internationales Team von mehr als 80 Fachleuten, die über Secondaries, Primaries und Co-Investitionen in die Bereiche Infrastruktur, Forstwirtschaft, Landwirtschaft und Lebensmittel sowie nachhaltiges Private Equity investieren. Stafford ist seit 2010 Unterzeichner der UN PRI und hat sich der Initiative Net Zero Asset Managers verpflichtet. Im Zentrum des Anlageprozesses steht die Nachhaltigkeit, und es wird ein klar definiertes ESG-Programm für alle Strategien umgesetzt. Im Vereinigten Königreich ist Stafford von der Financial Conduct Authority zugelassen und wird von ihr reguliert (Firmenreferenznummer: 225586).Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Investition in einen der Stafford-Fonds dar. Sie dient lediglich zu Informationszwecken und stellt keine Empfehlung dar. Sie stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Investition in Ländern dar, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf verboten ist, oder an Personen, die die erforderlichen Anlegerkriterien nicht erfüllen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1984191/Stafford_Capital_Partners_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/stafford-capital-partners-startet-seinen-funften-sekundarfonds-fur-infrastruktur-301723423.htmlOriginal-Content von: Stafford Capital Partners, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164940/5418722