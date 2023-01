Wien (www.fondscheck.de) - Die Frankfurter Fondsgesellschaft Serafin Asset Management hat das Schweizer Analysehaus Alpora zu Ende Dezember 2022 übernommen, so die Experten von "FONDS professionell".Die Frankfurter hätten bereits 2021 einen Mehrheitsanteil in Höhe von 70 Prozent an der auf Innovationsthemen spezialisierten Gesellschaft erworben. Die Komplettübernahme sei eigentlich erst für 2025 angepeilt gewesen. Zudem habe das Haus die Einrichtung eines "Innovation-Hubs" bei Serafin AM angekündigt. ...

