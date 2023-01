Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die jährliche Inflationsrate in Kanada sank im Dezember von 6,8% auf 6,3% und lag damit unter den Markterwartungen von 6,4%, so die Experten von XTB.Die Kerninflation in Kanada sei im Dezember von 5,8% auf 5,4% zurückgegangen. Gleichzeitig sei der NY Empire State Index für das verarbeitende Gewerbe veröffentlicht worden. Der Index sei von -11,2 auf -32,90 gefallen, was deutlich unter den Markterwartungen von -9,0 gelegen habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...