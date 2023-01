Am heute durch die Rückkehr der US-amerikanischen Akteure an den Markt dominierten Edelmetallhandel (gestern waren die US-Börsen aufgrund des Martin Luther King-Feiertage geschlossen gewesen) schwächt sich Platin aktuell weiter deutlich um - 0,6 % auf nur noch 1.056 USD ab und fällt damit nun bedrohlich stark seiner kurzfristig alles entscheidenden Unterstützung bei 1.049 USD entgegen. Im Tagestief erreichte Platin dabei sogar nur noch knapp 1.052 USD.Am heutigen Dienstagmorgen ist die Dezember-Inflationsrate in Deutschland nun auch offiziell publik ...

