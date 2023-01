Gütersloh (ots) -Die Mestemacher-Gruppe lädt Sie auch in diesem Jahr herzlich zur Pressekonferenz ein. Informieren Sie sich über die Entwicklung des abgelaufenen Geschäftsjahres 2022 und bekommen Sie einen Ausblick auf die Zukunft der kommenden Jahre 2023/2024.In der Pressekonferenz werden auch Fakten zur Kooperation Mestemacher/diabetesDE - Deutsche Diabetes-Hilfe ab 2023 vorgestellt.In Deutschland erkranken jährlich mehr als eine halbe Million Erwachsene neu an Diabetes. Aktuell sind etwa 11 Millionen Menschen betroffen, inkl. einer Dunkelziffer von rund zwei Millionen. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) ist davon auszugehen, dass hierzulande bis zum Jahr 2040 etwa 12,3 Millionen Menschen an Diabetes erkrankt sein werden.Die notwendige Ernährungsumstellung bei Typ-2-Diabetes ist für Betroffene meist eine große Herausforderung. Denn oft fehlt das Wissen über gesundes Essen. Die Ernährungsempfehlungen in Bezug auf Brot sind hier klar: Für Menschen mit Typ-2-Diabetes wird vollwertiges, vollkörniges Brot empfohlen.Ehrengäste bei der Pressekonferenz sind Frau Nicole Mattig-Fabian, Geschäftsführerin der diabetesDE - Deutsche Diabetes-Hilfe e. V., Herr Dr. Jens Kröger, Vorstandsvorsitzender der Gesundheitsorganisation und Diabetologe aus Hamburg mit einem Vortrag rund um Fakten über die Volkskrankheit Diabetes und Frau Dr. Astrid Tombek, Bereichsleiterin Diabetes- und Ernährungsberatung Diabetes-Klinik Bad Mergentheim und Ökotrophologin mit Themen über Ernährungsempfehlungen bei Menschen mit Diabetes.Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen.Datum: Donnerstag, den 2. Februar 2023Uhrzeit: 11:00 Uhr - ca. 13:00 UhrAnschließend laden wir Sie zu einem Mittagessen in das Restaurant des Parkhotels Gütersloh ein.Ort: Parkhotel GüterslohKirchstraße 2733330 GüterslohIhre Akkreditierung zur Pressekonferenz ist notwendig.Bitte melden Sie Ihre Teilnahme per E-Mail ulrike.detmers@mestemacher.de, telefonisch unter 05241 8709-68 per Fax 05241 8709-45 bis Freitag, 27. Januar 2023 an.Pressekontakt:Prof. Dr. Ulrike DetmersGeschäftsführende GesellschafterinVorsitzende und Sprecherin der GeschäftsführungMestemacher Management GmbHGeschäftsführung Marketing, CSR, PR,Nachhaltigkeit und UmweltTel.: 05241 8709-68ulrike.detmers@mestemacher.dewww.mestemacher.deOriginal-Content von: Mestemacher GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51886/5418824