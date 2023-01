Drägerwerk hat vorläufige Zahlen für das Jahr 2022 vorgelegt. "Trotz einer insgesamt guten Nachfrage nach unseren Produkten und Services blieb der Umsatz von Dräger im Geschäftsjahr 2022 hinter den Erlösen des Vorjahres zurück", meldet das Lübecker Unternehmen am Dienstag. SO haben vor allem Störungen in Lieferketten die Umsatzentwicklung belastet. ...

