Der schwächer werdende Dollar ist hauptverantwortlich für die seit November laufende Rally im Goldpreis. Der Dollar Index hat in den letzten Wochen deutlich verloren und könnte morgen den nächsten Seitenhieb bekommen. Denn die japanische Zentralbank ist in Begriff ihre Geldpolitik weiter zu straffen.Seit Jahren hat die Bank of Japan (BoJ) eine ultra-lockere Fiskalpolitik betrieben, doch nun scheint diese Ära zu Ende zu sein. Bereits vor rund einem Monat machte die BoJ den ersten Schritt in Richtung ...

