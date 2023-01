Am Morgen hat Ionos seine IPO-Pläne für das erste Quartal 2023 verkündet. Mehrheitlich gehört die Gesellschaft zu United Internet (UI). Beim Börsengang will UI Ionos-Aktien abgeben, aber die Mehrheit behalten. Somit kommt frisches Geld in die Kasse von United Internet. Aus Sicht von Analysten ist der Börsengang wertsteigernd für United Internet. Daher ...

