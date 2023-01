Tagesausblick für 18.01.: DAX schließt erneut fester. Autos, Blockchain und Wasserstoff im Blickpunkt!

Richard Pfadenhauer,

Nach einer Seitwärtsbewegung am Vormittag sprangen die europäischen Leitindizes DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 am Nachmittag kurzzeitig kräftig nach oben. Spekulationen wonach die EZB die Anhebung der Zinsen möglicherweise verlangsamt, stimulierte die Aktienmärkte. Im weiteren Verlauf büßten sie einen großen Teil der Kursgewinne jedoch wieder ein.

An den europäischen Anleihemärkten hinterließen die Zinsspekulationen nachhaltigere Spuren. So sackte die Rendite 10jähriger Staatspapiere um 10 Basispunkte auf 2,09 Prozent ab. Vergleichbare US-Papiere bewegten sich derweil kaum von der Stelle. Bei den Edelmetallen sorgte dies für leichte Kursabschläge bei Gold, Palladium, Platin und Silber. Am Ölmarkt werden die Bullen hingegen mutiger. So stieg die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil bis zur Widerstandsmarke von 86 US-Dollar. Gelingt der Ausbruch über das Level besteht die Chance auf einen Anstieg bis 99 US-Dollar

Unternehmen im Fokus

Siemens schloss nach positiven Analystenkommentaren fester. ThyssenKrupp plant im Geschäft mit Wasserstoff, mit Abu Dhabi zusammenzuarbeiten. Die Aktie schloss daraufhin etwas fester. United Internet will die Tochter Ionos voraussichtlich noch im ersten Quartal an die Börse bringen. Anleger quittierten die Meldung mit einem deutlichen Kursaufschlag. Wacker Chemie sprang heute über die 200-Tage-Durchschnittslinie. Katalysator waren die jüngsten EU-Subventionspläne.

Zu den stärksten Strategie- und Themenindizes zählten heute der Deutschland Top Aktien Index, Wasserstoffindizes wie der Global Hydrogen Index und der Hydrogen Select Index sowie Solactive Blockchain & Crypto Technology Index.

Morgen werden unter anderem Barry Callebaut, Burberry, Richemont Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal bekanntgeben. Linde lädt zur ausserordentlichen Hauptversammlung und der Abstimmung über einen Rückzug von der Frankfurter Börse. Der europäische Automobilverband ACEA meldet Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen. Damit rücken unter anderem BMW, Mercedes-Benz, Renault, Stellantis und VW in den Fokus.

Wichtige Termine

Weltwirtschaftsforum 2023 in Davos (bis 20. Januar)

Deutschland: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten), November 2022

USA: Einzelhandelsumsatz, Dezember 2022

USA: Erzeugerpreise, Dezember 2022

Begrüßungsrede von Fed-Präsident von Atlanta, Bostic, vor dem Model Risk Management Forum

USA: Industrieproduktion, Dezember 2022

Webcast-Interview des "Wall Street Journal" mit Fed-Präsident von St. Louis, Bullard

US-Notenbank Fed veröffentlicht Konjunkturbericht Beige Book

Rede von Fed-Präsident von Dallas, Logan, bei einer Veranstaltung in der Austin McCombs School of Business

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.430/16.170 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.110/14.360/14.560/14.810 Punkte

Der DAX® pendelte am Vormittag in einer engen Range zwischen 15.090 und 15.130 Punkten. Am Nachmittag setzte der Leitindex zum Sprung auf 15.240 Punkte an. Dieses Level hielt jedoch nicht lang. Im weiteren Verlauf büßte der Index einige Punkte ein und schloss bei 15.160 Punkten. Damit setzte sich der Index jedoch erneut oberhalb der 15.000 Punktemarke fest und wahrt die Chance auf einen neuen Anlauf bis 15.430 Punkte. Auf der Unterseite findet der DAX® zwischen 14.360 und 15.000 Punkte eine Reihe von Unterstützungsmarken. Rücksetzer auf 14.810 oder 14.560 Punkte könnten somit von einigen Anlegern als Einstiegsgelegenheit genutzt werden. Ein Stimmungsumschwung zeichnet sich frühestens unterhalb von 14.360 Punkten ab.

DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 30.09.2021 - 17.01.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 18.01.2016 - 17.01.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikat auf den DAX® für Spekulationen, das sich der Index seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in Pkt Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Beobachtungstag DAX® HB53QV 222,26 11.000 23.000 16.06.2023 DAX® HB53QU 260,43 11.750 27.500 16.06.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.01.2023; 17:30 Uhr;

Faktorzertifikate Long auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 25,18 15 14.127,076981 14.631,413629 Open End DAX® HC01HP 17,45 20 14.379,324001 14.757,500222 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.01.2023; 17:30 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC291A 2,05 -15 16.142,565349 15.637,303054 Open End DAX® HC292V 1,23 -20 15.890,31833 15.512,128754 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.01.2023; 17:30 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

