DJ Aktien Schweiz leichter - Lindt & Sprüngli kratzen an 100.000er Marke

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach dem festen Wochenstart ist es am Dienstag am schweizerischen Aktienmarkt leicht nach unten gegangen. Etwas Gegenwind kam aus den USA, wo die Indizes nach der Feiertagspause am Montag etwas nachgaben. Bremsend könnte auch der feste Franken gewirkt haben, der zum Euro um 0,7 Prozent zulegte. Auslöser der Euro-Schwäche war ein Bericht, wonach die EZB ab März ein niedrigeres Zinserhöhungstempo erwägen soll. Ein teurerer Franken verschlechtert die Exportaussichten Schweizer Unternehmen.

Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 11.402 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursverlierer und acht -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 39,37 (Montag: 35,11) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten waren keine Branchentrends erkennbar. An der Spitze lagen ABB(+1,3%) und Swiss Life (+1,3%). Schlusslicht im SMI waren Richemont (-1,4%). Hier gingen Anleger auf Nummer sicher, der Luxusartikelhersteller legt am Mittwoch Quartalszahlen vor.

Swiss Re gaben um 0,6 Prozent nach. Hier könnte für Zurückhaltung gesorgt haben, dass die Winterstürme im Dezember das Ergebnis des US-Versicherer Travelers belastet haben. Der Konzern schnitt schlechter ab als Analysten erwartet hatten.

In der zweiten Reihe rückten Swatch um 2,5 Prozent vor. Jefferies empfiehlt die Aktie nun zum Kauf und glaubt, dass der Uhrenhersteller von der Wiederöffnung Chinas profitieren wird.

Temenos stiegen um 1,3 Prozent auf 62,80 Franken. JP Morgan hat das Kursziel für das Softwareunternehmen auf 79 von 70 Franken angehoben und rät weiter zum Übergewichten der Aktie.

Lindt & Sprüngli verbesserten sich um 0,2 Prozent auf 99.800 Franken. Der Schokoladenhersteller hat den Umsatz im vergangenen Jahr dank eines organischen Wachstums in allen Regionen deutlich gesteigert und übertraf seine zum Halbjahr erhöhte Wachstumsprognose. Zudem geht das Unternehmen davon aus, 2022 die angestrebte Gewinnmarge von rund 15 Prozent erreicht zu haben.

January 17, 2023 11:43 ET (16:43 GMT)

