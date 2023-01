New York (ots/PRNewswire) -Anlässlich seines 40-jährigen Bestehens erweitert das preisgekrönte Unternehmen für Hautpflegeprodukte OLEHENRIKSEN® sein skandinavisches Erbe mit der Ernennung von Anine Bing, Gründerin und Chief Creative Officer ihres gleichnamigen Labels, als seine erste globale skandinavische Markenberaterin. Die Einführung dieser strategischen Partnerschaft wird den Reichtum der skandinavischen Kultur einschließlich der vielfältigen Vorteile, die mit Lebensstil, Wohlbefinden und Hautpflege skandinavischen Stils verbunden sind, zum Vorschein bringen und skandinavische Werte wie Hygge wieder aktuell machen.Im Kern steht Skandinavien für eine legendäre Kultur, die auf den kleinen Dingen aufbaut, wie die dänische Praxis des Hygge, die definiert ist als das Gefühl der Gemütlichkeit und der Genügsamkeit, das durch einfache Anstrengungen hervorgerufen wird. OLEHENRIKSEN, die Marke, die einer Region mit einigen der glücklichsten Bevölkerungen der Welt entstammt, lässt skandinavische Philosophie und Hygge in seine Produkte einfließen. Ob es die regionalen Zutaten sind, auf denen die Hautpflegeprodukte der Marke basieren, oder die Wertschätzung der Momente, in denen sie angewendet werden - OLEHENRIKSEN setzt sich kategorisch für diese vielfältige und traditionelle Kultur ein, bei der skandinavisches Wohlbefinden für die Haut im Vordergrund steht.Der in Dänemark geborene Markengründer Ole Henriksen wurde durch seine persönliche Erfahrung mit zystischer Akne dazu ermutigt, eine wellnessorientierte Hautpflegelinie zu kreieren, die von seinen skandinavischen Wurzeln inspiriert ist. Angereichert mit leistungsstarken Säuremischungen und pflanzlichen Inhaltsstoffen aus Skandinavien, wie nordischem Birkensaft und Extrakten aus Schneelotus und Bergweidenröschen wird jede Anwendung zu einem freudvollen Ereignis.Rachel Berg, VP of Global Marketing von OLEHENRIKSENS, erklärt, wie wichtig der Bezug auf die reichhaltige Geschichte für die Marke ist: "Wir sind eine skandinavische Marke, und während wir in unser 40. Jahr eintreten, gehen wir zu unseren Wurzeln zurück, die im skandinavischen Wohlbefinden für die Haut liegen, und dieses übergreifende Ethos ist es, was uns vom Rest abhebt. Mit Anine Bing als unserer globalen skandinavischen Markenbotschafterin und der Partnerschaft mit anderen skandinavischen Influencern im globalen Maßstab können wir diverse Elemente der Kultur verstärken und unseren skandinavisch inspirierten Ansatz für Hautwohlbefinden auf eine frische, moderne Art verfolgen."Bing ist weithin für ihre unbeschwert lässigen Garderobe-Essentials bekannt und gilt seit der Gründung ihrer Marke im Jahr 2012 als Autorität für den skandinavischen Stil. Inspiriert von skandinavischer Einfachheit und amerikanischer Energie hat Bing ein globales Modehaus aufgebaut, das sich auf den Alltagsstil und Investitionsstücke für moderne Frauen konzentriert, die auf der Suche nach einem zeitlosen und doch rebellischen Ansatz für ihren Stil sind. Als erste globale skandinavische Markenbotschafterin wird sie in dieser neuen Rolle ihr Fachwissen in den Bereichen moderne skandinavische Hautpflege und Lifestyle-Praktiken für die Marke OLEHENRIKSEN einbringen."Ich bin seit langem ein Fan der Hautpflegeprodukte von OLEHENRIKSEN, daher war ich sofort interessiert, als die Marke mich auf diese Partnerschaft ansprach", so Anine Bing. "Unsere gemeinsame Leidenschaft für die skandinavische Kultur schafft eine so einzigartige Synergie, und ich freue mich wirklich darauf, die vielen spannenden Konzepte, die wir in Arbeit haben, zum Leben zu erwecken."Die Position von Bing bei der Marke wird eine umfassende Rolle spielen, die von der Erstellung von Inhalten in sozialen Medien bis hin zu markenübergreifenden Kooperationen reicht. Während der gesamten Partnerschaft wird Bing eine 6-teilige Mini-Serie anführen, die einen Einblick in das Beste geben wird, was skandinavische Hauptpflege und Wellness zu bieten haben. Bing wird dabei Geheimnisse zu ihrem mühelosen Stil, morgendliche Wellness-Tipps und selbstverständlich ihre Lieblingsprodukte von OLHENRIKSEN preisgeben. Mit dem Ziel, skandinavische Kultur ins Licht zu rücken, werden diese exklusiven Inhalte Hautpflege und allgemeine Praktiken für das Wohlbefinden wirkungsvoll harmonisieren und OLEHENRIKSEN als eine Lifestyle-Marke zur Schau stellen, die über Hautpflege hinausgeht."Es gibt nur wenige Menschen, die ich kennengelernt habe, die so stark und elegant sind wie Anine. Ich bewundere ihre eindrucksvollen, eklektischen und klassischen Designs seit Jahren und könnte nicht glücklicher sein, dass sie als die erste globale skandinavische Markenbotschafterin überhaupt zum OLEHENRIKSEN-Team hinzukommt", so der Markengründer von OLEHENRIKSEN, Ole Henriksen. "Wir haben nicht nur einen gemeinsamen Bezug auf die vielen Elemente, die die skandinavische Kultur so reichhaltig machen, von Hygge-Philosophien bis dahin, ein einfaches Leben zu führen, das von Freude und positiver Bestätigung geprägt ist, sondern wir haben auch viele Dinge in Arbeit, die diese spürbare Energie in die Marke einfließen lassen wird. Anine hat Scandi-Cool eine neue und frische Bedeutung gegeben, sowohl weltweit als auch in Amerika, während sie dabei ihren dänischen Wurzeln treu geblieben ist. Ihre Führungsrolle und ihr Fachwissen in diesem Bereich, kombiniert mit ihrer Sichtweise auf Lifestyle, Wellness, Hautpflege und Stil nach skandinavischer Art machen sie zum perfekten Partner für OLEHENRIKSEN."OLEHENRIKSEN hat wichtige skandinavische Schöpfer wie unter anderem Linda Hallberg, Ceval und Nnenna Echem dazu gebracht, eine solide Content-Serie zu produzieren, die den skandinavischen Lebensstil hervorhebt. Mit der Einführung frischer und moderner Gesichter direkt aus der Region wird die Ausstrahlung dieses Contents es ermöglichen, Menschen mit gehobenem Storytelling in die Fülle der Kultur eintauchen zu lassen.Da die Inhalte bereits im Januar 2023 veröffentlicht werden, behalten Sie die Social-Media-Kanäle der Marke im Auge, darunter die Profile von OLEHENRIKSEN auf Instagram, TikTok und YouTube, und machen Sie sich bereit, sich in das reichhaltige skandinavische Vermächtnis zu verlieben, das diese zukunftsorientierten Partnerschaften verbindet.INFORMATIONEN ZU ANINE BINGANINE BING ist eine Modemarke mit Sitz in Los Angeles, die von Anine Bing, Gründerin und Chief Creative Officer, und Nicolai Bing, Gründer und Chief Executive Officer, ins Leben gerufen wurde. Inspiriert von skandinavischer Einfachheit und amerikanischer Energie hat ANINE BING ein globales Modehaus aufgebaut, das sich auf den Alltagsstil und Investitionsstücke für moderne Frauen konzentriert, die auf der Suche nach einem zeitlosen und doch rebellischen Ansatz für ihren Stil sind. Angetrieben von einer sehr engagierten Social-Media-Gefolgschaft und einem modernen Ansatz für die sofortige Ausführung von Warenaufträgen, hat sich die Marke seit ihrer Gründung im Jahr 2012 zu einem Multimillionen-Dollar-Geschäft entwickelt, das weiter wächst.INFORMATIONEN ZU OLEHENRIKSENHautpflege von OLEHENRIKSEN wurde aus der Beharrlichkeit eines jungen Mannes geboren, der seine eigene Haut heilen wollte. Seine Geschichte beginnt in einer kleinen dänischen Stadt, in der Ole im Alter von 18 Jahren von zystischer Akne geplagt wurde, was seine normalerweise fröhliche Persönlichkeit dazu zwang, sich nach innen zu wenden. Schließlich wurde er nach einem schicksalhaften Treffen mit einem renommierten holistischen Hautheiler dazu inspiriert, die transformative Kraft der Hautpflege zu nutzen. Als die Akne verschwand, kehrte Oles fröhliche und strahlende Persönlichkeit zurück. Die Verwandlung des Lebens von Menschen durch Hautwohlbefinden ist zu Oles Lebenswerk geworden, und dieses Engagement für die transformative Hautpflege führte dazu, dass er zum ersten prominenten Gesichtspflegeexperten der Welt wurde. Der "Ole-Glanz" wurde so begehrt, dass er 1983 beschloss, seine fachmännisch hergestellten Rezepturen in Flaschen abzufüllen und seine gleichnamige Marke, OLEHENRIKSEN Skincare auf den Markt zu bringen.Heute geht die Mission weiter. OLEHENRIKSEN glaubt an eine bewährte Hautpflege-Philosophie - Peeling in Kombination mit Auffrischung für strahlende Haut. Wir glauben an die Hauterneuerungskraft von Säuren - Vitamin C und Alpha-Hydroxysäuren sind unser Fundament. Wir glauben an die skandinavischen Prinzipien des Wohlbefindens. Wir glauben an Hautpflege, deren Anwendung Freude bringt, denn ein glückliches Gesicht ist ein schönes Gesicht.Wir sind OLEHENRIKSEN Skincare. Klinische skandinavische Hautpflege. Freude und Wirkung in jeder Flasche seit 1983. OLEHENRIKSEN ist CLEAN at SEPHORA, tierversuchsfrei, enthält keine Parabene und keine Phtalate und sorgt so für strahlende Haut mit einem guten Gewissen.OLEHENRIKSEN wurde 2011 von KENDO Brands übernommen, einem Unternehmen für Schönheitspflege im Besitz von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, der weltweit führenden Gruppe für Luxusprodukte. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.olehenriksen.com.OLEGLOWINFORMATIONEN ZU KENDOKENDO mit Sitz in San Francisco, Kalifornien, erschafft oder erwirbt Schönheitsmarken und konzentriert sich darauf, diese zu globalen Vorzugsanbietern zu entwickeln. Das Portfolio besteht aus OLEHENRIKSEN, KVD Beauty, Fenty Beauty by Rihanna, Fenty Skin by Rihanna, Fenty Fragrance by Rihanna und Lip Lab. Der Name KENDO spielt auf das Englische "can do" an. Was KENDO charakterisiert, ist sein Engagement für Produktqualität, Innovation und authentisches Storytelling. Die Marken des KENDO-Portfolios werden in 35 Ländern weltweit vertrieben.