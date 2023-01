(shareribs.com) London 17.01.2023 - Der Goldpreis bewegt sich am Dienstag leicht nach unten. Die Investoren nehmen einen Teil der Vortagesgewinne mit, nachdem das gelbe Metall ein Acht-Monatshoch erreicht hatte. Der Goldpreis verzeichnet am Dienstag leichte Verluste, während sich der US-Dollar stabilisiert. Der Greenback ist in den vergangenen Wochen unter Druck geraten, bedingt durch die Aussicht ...

