The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 17.01.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.01.2023



ISIN Name

CA91914P6030 THE VALENS CO.

US65442R1095 9F INC, ADR/1 CL,A

US87918AAE55 TELADOC HLTH 20/27 144A

