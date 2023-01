DJ Continental von höheren Produktionskosten und China belastet

FRANKFURT (Dow Jones)--Continental hat im abgelaufenen Gesamtjahr zwar die eigene Umsatz- und Margenprognose erreicht, allerdings beim Cashflow deutlich unter der in Aussicht gestellten Bandbreite abgeschlossen. Grund seien insbesondere geringer als erwartete Zahlungseingänge zum Stichtag, die zu entsprechend höheren Forderungen im Konzern führen, so der DAX-Konzern. Hinzu sei ein niedriger als prognostiziertes Ergebnis im Unternehmensbereich ContiTech gekommen, wo höhere Produktionskosten und pandemiebedingte Einschränkungen zum Jahresende in China belastet hätten.

In der Summe erreichte Conti den überraschend vorgelegten Eckzahlen zufolge im Gesamtjahr einen bereinigten Free Cashflow von rund 200 Millionen Euro. In Aussicht gestellt hatte der Konzern rund 600 Millionen bis 800 Millionen Euro. Der Umsatz liege mit etwa 39,4 Milliarden und die bereinigte EBIT-Marge mit rund 5,0 Prozent im Rahmen der selbst gesteckten Erwartungen.

Conti hatte sich einen Umsatz von rund 38,3 bis 40,1 Milliarden Euro und eine bereinigte EBIT-Marge von circa 4,7 bis 5,7 Prozent vorgenommen.

January 17, 2023

