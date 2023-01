3M-Anteilseigner bekommen heute kräftig auf die Finger. So rauscht der Kurs rund zwei Prozent in den Keller. Auf 126,91 USD verbilligen sich damit nun die Anteilsscheine. Hier sind nun also erst einmal die Bären am Zug, ehe die Bulle zurückschlagen können.

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2023!

Kursverlauf von 3M der letzten drei Monate.Für eine ausführliche 3M-Analyse einfach hier klicken.

Obwohl es heute Verluste zu verzeichnen gibt, sieht die Technik unverändert gut aus. Denn entscheidende Widerstände sind unverändert in Schlagdistanz. Momentan müsste die Aktie rund zwei Prozent für neue 4-Wochen-Hochs steigen. Dieser Hochpunkt wurde bei 129,88 USD ausgelotet. Die Spannung ist also kaum zu überbieten.

Turnaround-Jäger bekommen damit nun eine weitere Chance zum Einstieg. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...