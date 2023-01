Autel kündigte heute die Markteinführung eines innovativen Gleichstrom-Ladegeräts für Elektrofahrzeuge an, den MaxiCharger DC Compact, der in der US-Version eine Gleichstromleistung von bis zu 40 kW und in der europäischen Version eine Leistung von 47 kW bietet. Der MaxiCharger DC Compact wird mit zwei Ladekabeln geliefert, sodass zwei Fahrzeuge gleichzeitig mit dynamischer Energieverteilung geladen werden können.

The MaxiCharger DC Compact comes with options like a credit card reader and a pedestal. (Photo: Business Wire)

Der schlanke und kompakte MaxiCharger DC Compact verfügt über einen 21,5-Zoll-LCD-Touchscreen für benutzerfreundliche Interaktion und Werbemöglichkeiten. Er kann an die Wand gehängt, auf einem Sockel platziert oder auf Rädern transportiert werden. Der MaxiCharger DC Compact eignet sich perfekt für Unternehmen, die ihren Kunden eine schnelle Lademöglichkeit bieten möchten, ohne dass hohe Kosten für ein DC-Schnellladegerät entstehen. Das Ladegerät stellt außerdem eine ausgezeichnete Option für gewerbliche Flotten dar, die eine langsamere Gleichstromladung für ihre Flottenfahrzeuge benötigen, um sie über Nacht aufzuladen.

"Dies ist ein aufregender Start für Autel auf unserem Weg, uns als weltweiter Marktführer im Bereich des Aufladens von Elektrofahrzeugen zu etablieren", sagte Kelvin Cao, Vice President of Global Marketing bei Autel. "Der MaxiCharger DC Compact ist eine kleine, aber leistungsstarke Ergänzung unseres wachsenden Portfolios an E-Ladegeräten. Er eignet sich hervorragend für Unternehmen, die ein erschwingliches, aber schnelles Ladegerät für Elektrofahrzeuge benötigen."

Höhere Effizienz mit zwei Anschlüssen

Der MaxiCharger DC Compact wurde entwickelt, um die Ladeeffizienz zu erhöhen, und bietet mit zwei Anschlüssen eine Leistung von bis zu 47 kW. Das Gerät kann zwei Fahrzeuge gleichzeitig aufladen und den Strom dynamisch zwischen den beiden Fahrzeugen aufteilen. Eine 30-minütige Ladung entspricht einer Reichweite von etwa 130 km, wodurch die Ladezeit verkürzt wird.

Intelligente Werbe- und Kommunikationsplattform

Mit dem intelligenten Betriebssystem Android 10, einem benutzerfreundlichen 21,5-Zoll-LCD-Touchscreen und verbesserten Möglichkeiten zur Platzierung von Werbung kommuniziert der MaxiCharger DC Compact mit den Kunden, gewinnt sie für sich und generiert so neue Umsatzströme.

Kompatibilität

Der MaxiCharger DC Compact ist OCPP1. 6-kompatibel. Er ist mit CCS1-, CCS2- und CHAdeMO-Ladekabeln kompatibel, je nach Betreiber und regionalen Anforderungen. Mit der Autel Charge App, den RFID-Karten und der Kreditkartenfunktion bietet der MaxiCharger DC Compact bequeme Möglichkeiten für Endbenutzer, ihre Ladevorgänge zu bezahlen und zu beginnen. Er bietet 4G-, Wi-Fi- und Ethernet-Verbindungsoptionen und unterstützt regelmäßige Software-Updates über eine Internetverbindung.

Cloud-Plattform

Der MaxiCharger DC Compact wird über die Autel Smart Charge Cloud-Plattform mit Strom versorgt. Die Cloud-Plattform hilft Betreibern von Ladestationen, die Daten der Ladegeräte in Echtzeit einzusehen, zu überwachen und zu analysieren. Die Betreiber können über die Cloud-Plattform auch Umsatz- und Nutzerdaten einsehen und Werbung einstellen. Die Cloud-Managementplattform von Autel ermöglicht allen Betreibern eine effiziente und bequeme Verwaltung ihrer Ladegeräte über eine benutzerfreundliche Schnittstelle.

Händler werden

Wenn Sie daran interessiert sind, Händler für den MaxiCharger DC Compact und für alle Ladegeräte der MaxiCharger Serie zu werden, besuchen Sie die Autel Website und füllen Sie unser Händlerformular aus. Wenn Sie am Kauf eines MaxiCharger DC Compact interessiert sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Autel Vertriebsmitarbeiter vor Ort oder kontaktieren Sie uns unter der unten angegebenen Adresse.

Über Autel

Autel entwirft, entwickelt und fertigt einige der fortschrittlichsten Produkte für private und gewerbliche Nutzer und bietet Hardware, Software, Apps sowie Cloud-basierte Lösungen für nahezu jeden Anwendungsfall und jede Anwendung.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

